Tonprater uit Budel begint eigen uitvaartonderneming, geen grap

VideoBUDEL - De meeste mensen kennen hem van zijn typetjes in de ton, zoals De Rijdende Rechter. Maar grappenmaker Boy Jansen (30) slaat een nieuwe weg in: die van uitvaartverzorger. 'Over de dood zal ik nooit grappen maken'

In de auto wil hij nog wel eens breken. Als de uitvaart zo heftig was dat het een mens wel iets móet doen. Dan gaat even de radio aan op een verdrietig lied en biggelen de tranen over zijn wangen op weg naar een optreden in de ton. Waar alles weer om de lach draait.

Deze hevig contrasterende werelden zijn voor Budelnaar Boy Jansen vanaf heden realiteit. Want na een opleiding tot bakker, een diploma voor slager en een loopbaan als kastelein en lunchroom-eigenaar gaat de tonprater zijn lachwerkzaamheden combineren met het verzorgen van uitvaarten.

Hoe is het eigenlijk om Boy Jansen te zijn?

,,Ik vind het wel leuk om mezelf te zijn hoor. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken, dan bedoel ik het tonpraten. En nu komt dan ook eindelijk een langgekoesterde wens in vervulling. Als mensen mij op mijn 12e vroegen wat ik wilde worden dan zei ik altijd begrafenisondernemer of bakker. De meeste kinderen in mijn klas zeiden brandweerman ofzo. Maar begrafenisondernemer werd al gauw uit mijn hoofd gepraat. Word maar bakker, zeiden ze dan."

Het is niet de eerste carriereswitch, wispelturig?

,,Ik heb zelf altijd geweten dat ik liever dit wilde. Ander werk vond ik ook leuk hoor, maar toch was er altijd die gedachte: Ik zou toch liever uitvaartverzorger zijn. We hebben nu 2,5 jaar een lunchroom gehad maar het wordt steeds lastiger om daar je brood mee te verdienen, zeker in Budel. Toen we besloten ermee te stoppen dacht: Nu niet meer zomaar een baantje zoeken. Het is tijd om helemaal voor die jongensdroom te gaan."

Een moppentapper als uitvaartverzorger, hoe reageren mensen daarop?

,,Er zijn mensen die het niet snappen. Die ook eerlijk zeggen: 'Ik moet er niet aan denken dat jij mijn uitvaart regelt'. Maar als ik het ze uitleg komt er meer begrip. Het ligt eigenlijk veel dichter bij elkaar dan de meesten denken. Een uitvaart is eigenlijk een hele intieme theatershow. Veruit de meesten waren laaiend enthousiast. Ik ga daar ook geen grappen maken, dat zijn twee werelden die voor mij strikt gescheiden zijn. Ik wil het zo persoonlijk mogelijk maken."

Wat is het Boy Jansen-Sausje?

,,Ik denk dat ik me onderscheid door dicht bij mezelf te blijven en alles in het werk te stellen om het om de hoofdpersoon te laten draaien. Ik kreeg laatst de opmerking: 'Als jij binnenkomt dan komt Boy binnen.' Dat vond ik zo mooi. Ik heb een hekel aan geveinsde meelevendheid. Ik wil graag op een menselijke manier helpen bij het moeilijkste moment. Zodra ik merk dat het werk niets meer met me doet qua emoties, dan stop ik ermee."

Hoe word je uitvaartverzorger?

,,Ik heb de kans gekregen om bij een bedrijf een jaar lang mee te draaien. Het meeste indruk heeft de uitvaart van nationale held Tijn (van de nagellakactie van 3FM) op me gemaakt. Ik ken de ouders van een jaarlijkse tonpraatavond die zij organiseren. Ik weet nog precies waar ik stond toen ze belde: ''t is zover'. Dan lig je echt wel nachten wakker hoor. Van een kind hoor je geen afscheid te nemen. We hebben op een waardige manier afscheid genomen en de ouders waren dankbaar. Dat was het moment dat ik dacht: Als het dan toch moet, dan wil ik ook dat het de best mogelijke versie wordt."

Kun je lachen om de dood?

,,Wat veel mensen misschien niet weten is dat er in de periode na het overlijden van iemand best veel gelachen wordt. Mensen halen herinneringen op en het is een goede manier om alles even wat lucht te geven. Toch hoeft niemand te verwachten dat ik moppen ga tappen. Persoonlijk denk ik dat de dood niet iets is waar je om kunt lachen. Ik zal er in elk geval nooit grappen over maken. En een tonpraatact als uitvaartondernemer? Dat nooit."