Topcrimineel weg uit gevangenis Roermond na bevrijdingspoging

Uit de gevangenis ontsnappen met een helikopter, het kan wel

14:22 GRAVE - Ontsnappen met een helikopter uit een gevangenis in Nederland? Het mislukte gisteren in Roermond, maar het kan wel, bewijzen verschillende geslaagde pogingen in het verleden. Met een ontsnapping begin 1993 uit het Huis van Bewaring in Grave als meest spectaculaire voorbeeld.