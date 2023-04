Vier lintjes in gemeente Cranendonck verdeeld over Maarheeze, Budel-Schoot en Gastel

Burgemees­ter Jeroen Dijssel­bloem zet 14 Eindhovena­ren in het zonnetje met koninklij­ke onderschei­ding

EINDHOVEN - In Eindhoven kregen woensdag 14 Eindhovenaren een koninklijke onderscheiding voor hun vrijwillige inzet op vele fronten. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem benoemde in het Parktheater 11 stadsgenoten tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Drie Eindhovenaren mogen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.