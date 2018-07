Vrijwilligerspenning Cranendonck voor echtpaar Verweijen uit Budel

Het echtpaar is al jarenlang actief als vrijwilliger voor De Zonnebloem. Jacqueline Verweijen-Kwaspen stopt daarmee na 40 jaar. Ze was onder meer 30 jaar lang secretaris van de vereniging. Naast haar bestuurlijke taken heeft ze veel activiteiten georganiseerd. Haar man Miel is zo'n 15 jaar actief als vrijwilliger. Hij is de enige mannelijke vrijwilliger bij De Zonnebloem in Budel. Hij brengt huisbezoeken, regelt de pr-zaken en is betrokken bij de organisatie van de regiovakanties.