Waterschap tast in het duister over mysterieuze verstoring rioolwaterzuivering Soerendonk

SOERENDONK - De biologische zuivering in Soerendonk is vrijwel nihil. Dat heeft Waterschap de Dommel geconstateerd na metingen. Hierbij is een verhoogde concentratie ammonium in het zuiveringsslib aangetroffen. Het waterschap tast in het duister over een eventuele oorzaak.

In de afgelopen dagen is de situatie erg verslechterd bij de rioolwaterzuivering in Soerendonk. Om verdere verslechtering van het gezuiverde water en daarmee de waterkwaliteit in de zuiveringsvijvers te voorkomen, is Waterschap de Dommel woensdagmiddag gestart met het verwijderen en vervangen van al het zuiveringsslib.

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de verhoogde ammoniumwaarde is onbekend. Sinds maandagochtend onderzoekt het waterschap wat de mogelijke oorzaak van de verhoging kan zijn. Het grootste knelpunt voor het Waterschap is dat de situatie niet verandert. ,,Is er iets mis in het proces op de rioolwaterzuivering of zijn er stoffen de zuivering in gekomen die het proces verstoren?", vraagt het Waterschap zich af.

De rioolwaterzuiveringen in Nederland bestaan onder meer uit biologische installaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van bacteriën. Bacteriën breken stoffen af waardoor het water schoner wordt. Maar bacteriën zijn gevoelig voor giftige stoffen of bepaalde stoffen in te hoge concentraties. Een scala aan stoffen kan de oorzaak zijn, daarom is onderzoek naar de herkomst van de problemen complex. Samen met de omgevingsdienst en gemeente Cranendonck is dit onderzocht, maar er is momenteel nog geen zicht op een mogelijke externe bron.

Overstromingsgevaar

Het Waterschap verwijdert al het inactieve zuiveringsslib. Daarvoor moeten ze eerst de vijvers leeg pompen. Op het moment dat het slib uit de zuivering gepompt wordt, wordt tegelijkertijd de inname van water op de zuivering stopgezet. Hierdoor bestaat de kans op overstromingen, maar volgens het Waterschap is er voldoende ruimte binnen het rioolstelsel om water tijdelijk tegen te houden. ,,De weersvoorspellingen zijn bovendien gunstig, er wordt donderdag nauwelijks neerslag voorspeld, waardoor mogelijke overstorten van het riool niet te verwachten zijn", aldus het Waterschap.

Rioolwaterzuivering Soerendonk