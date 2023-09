Woningovervallers met vuurwapen eisen telefoon bij ‘Marktplaats-verkoop’ in Maarheeze, man en vrouw nog niet aangehouden

Hij streefde het nooit na, maar toch heeft verhalen­ver­tel­ler Teun uit Gastel nu zijn eigen onemanshow

GASTEL - Teun Ras uit Gastel is een verhalenverteller pur sang. De rasverteller stond veertig jaar voor de klas en begon na zijn pensioen met het houden van lezingen over onder meer de oude Grieken en Romeinen. Zondag staat hij met zijn eerste onemanshow Hoeist? in Theater De Borgh in Budel.