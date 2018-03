Woonwensen Budel-Schoot in kaart

BUDEL-SCHOOT - Woningbouwcorporatie woCom wil weten welke maatregelen er de komende jaren moeten worden genomen om tegemoet te komen aan de woonwensen van haar huurders in Budel-Schoot. Om dit in kaart te brengen wordt er voor de eerste keer door de woningcorporatie een gebiedsvisie opgesteld.

De woningbouwcorporatie bezit 248 woningen in Budel-Schoot. Dat is bijna een derde van het totale woningbestand. In de andere Cranendonckse kernen is woCom veel minder sterk aanwezig. Het is niet toevallig dat Budel-Schoot als pilot uit de bus is gekomen. ,,We hebben voor dit dorp gekozen omdat de roep om een visie hier het hardst is”, zegt Marion Vereijken, projectleider wonen van woCom.

Dat wordt onderschreven door Fredy Raemaekers, lid van bewonersorganisatie De Pan, die de huurders van woCom vertegenwoordigt. Hij vindt dat er een flinke inhaalslag moet worden gemaakt. Raemaekers: ,,We hebben Budel-Schoot te lang links laten liggen. Er is bijvoorbeeld geen doorstroming. Ouderen kunnen nergens terecht.”

De gebiedsvisie is een uitvloeisel van de prestatieafspraken die woCom met de gemeente Cranendonck heeft gemaakt. Vereijken: ,,We willen onder meer weten hoe de woningen er bij staan én of ze nog passen bij de hedendaagse woonbehoefte. Het is niet de bedoeling dat we met een kant-en-klaar plan op de proppen komen.”

De komende maanden moet een werkgroep, met daarin ook de huurders van woCom, inbreng voor de gebiedsvisie leveren. In deze toekomstvisie worden ook andere thema’s meegenomen, zoals parkeren, lokale voorzieningen en het winkelbestand. De woningbouwcorporatie wil ook niet-huurders laten meedenken.

Nieuwbouw

De visie, die voor een periode van vijf jaar wordt opgesteld, borduurt voort op het uit 2010 daterende masterplan voor Budel-Schoot. ,,Een aantal zaken uit het masterplan is gerealiseerd, zoals het renoveren en verkopen van woningen. Er zijn echter geen woningen gesloopt, ook heeft er geen nieuwbouw plaatsgevonden. Dit omdat onze huurders het destijds nog prima naar de zin hadden. We proberen er nu achter te komen of dit nog zo is. Er zijn bijvoorbeeld woningen waarvan we vroeger zeiden dat het seniorenwoningen waren. We willen te weten komen of ze nog geschikt zijn voor deze doelgroep”, zegt Vereijken.