Zwerfvuilrobot krijgt basisschoolkinderen Budel aan het prullen prikken

Bijzondere binnenko­mer voor Italiaanse dj in Budel

17 juni BUDEL - 'This is totally awesome'. Met deze enthousiaste bewoordingen zette de Italiaanse dj-act Noize Suppressor zaterdag op niet alledaagse wijze voet op Budelse bodem. Daar was hij de hoofdact van de tweede editie van het dancefestival Escape Outdoor - Escape Reloaded.