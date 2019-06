1,6 miljoen euro per jaar voor design in regio Zuidoost-Brabant

TILBURG - Cultuurminister Ingrid van Engelshoven trekt 1 miljoen euro per jaar uit voor een designplek en 600.000 euro per jaar voor de organisatie van de Dutch Design Week. Dat heeft zij dinsdag bekendgemaakt bij de presentatie van haar plannen.

,,Ik heb de regio’s uitgedaagd een eigen profiel te maken en dat heeft voor Zuidoost-Brabant opgeleverd dat er veel aandacht is voor design. Als de regio stelt dat design in het dna van haar regio zit, dan kunnen we er samen voor zorgen dat er mooie dingen op dat gebied gebeuren. Bijvoorbeeld door de Dutch Design Foundation - die onder meer jaarlijks de Dutch Design Week organiseert - op te waarderen tot een nationaal designfestival.” Van Engelshoven (D66) trekt daarvoor 600.000 euro per jaar voor uit.

,,In het stuk noem ik ook een designmuseum of een futurelab voor design en technologie. Dat kunnen we samen - Rijk, provincie, gemeente en instellingen - mogelijk maken. En ja, dat museum of designlab zou zomaar in Eindhoven kunnen landen.” Voor die ontwikkel- en presentatieplek wordt jaarlijks een miljoen euro uitgetrokken.

Van Engelshoven wil dat ook musea in de regio rijkssteun kunnen krijgen. ,,Ja, daar komt ruimte voor, maar dan moet de regio wel kiezen, want er is budget voor één museum per provincie. De regio moet duidelijk maken welke het wordt. Ik vind die steun voor regionale musea belangrijk, want veel van die musea hebben nationale en soms zelfs internationale betekenis en dat wil ik erkennen.” Het gekozen museum krijgt 250.000 euro per jaar. Ook het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Helmond Museum of het Bredaas Museum maken bijvoorbeeld kans op die rijkssteun.

De minister trekt verder extra geld uit voor nieuwere cultuuruitingen als urban, performance en popmuziek. Daarmee hoopt Van Engelshoven dat tot dusver niet zo makkelijk te bereiken doelgroepen worden bereikt. Niet alleen de makers, ook het personeel van theaters, musea en andere kunstplekken moet diverser, zo stelt de minister.

Om er voor te zorgen dat kunstenaars een acceptabele beloning krijgen voor hun werk, wordt de Fair Practice Code als subsidievoorwaarde opgenomen, óók door provincies en gemeenten. De minister vindt: ,,Eerlijke beloning gaat vóór de kwantiteit van de productie of de werkgelegenheid in de sector.”