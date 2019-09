‘Ad Snijders viert de vrijheid’: nieuwe expositie in het Van Abbemuseum

Ten Thije is de eerste conservator die Snijders (1929-2010) niet persoonlijk heeft ontmoet; hij leerde de kunstenaar kennen aan de hand van bezoeken aan het atelier en gesprekken met weduwe Nel. ,,Hij is echt een naoorlogse schilder. Aan zijn werk kun je zien dat Snijders opgroeide in de oorlog; hij is van de generatie die vrijheid viert en zich bewust is van de fragiliteit ervan.” Het eerste deel van de tentoonstelling stipt dat aspect door de plaatsing in het gebouw direct aan: bij uitkomst van de expositieruimte loop je langs de presentatie ‘Eindhoven bezet’, bestaande uit 75 voorwerpen die verhalen vertellen over bezetting en bevrijding.