Adriàn Rodriquez in Elkerliek Kapel in Helmond: De kracht van de eigen bevolking herontdekken

Zuid-Amerikaanse landen kennen een uitgebreide, alom geliefde muziekcultuur, maar over de klassieke muziek die daar eeuwen geleden op grote schaal werd geschreven hoor je vrijwel nooit iemand. Vreemd eigenlijk, want met de kolonisatie die door Columbus en de zijnen rond 1500 werd ingezet, is door de ‘conquistadores’ geen middel onbeproefd gelaten om de oorspronkelijke tradities van het land om zeep te helpen en te vervangen voor West-Europese. Maar gelukkig is er Adriàn Rodriquez van der Spoel, wiens missie en passie het is om de klassieke muziek van Zuid-Amerika in kaart te brengen en uit te delen. ,,Muziek is er genoeg, maar veel manuscripten liggen nog te wachten op ontdekking.”