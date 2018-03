Afrika Bambaataa: de ‘godfather’ van de hiphop geeft optreden in Effenaar in Eindhoven

JW Roy krijgt prijs voor beste sportboek

28 maart Singer-songwriter JW Roy en journalist Bert Wagendorp hebben de prijs voor het beste sportboek van 2017 gewonnen. Ze kregen de prijs voor 'Lance, the rise and fall in 14 songs'. Het boek en bijbehorende cd vormen een rockopera over Lance Armstrong, die 'van held een schurk werd'.