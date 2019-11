Al tien jaar kippenvel van ‘Kali’: zanger Django Wagner uit Nuenen viert jubileum

Come As You Are: drie decennia Nederland­se gitaarmu­ziek in Effenaar Eindhoven

19 november EINDHOVEN - De titel van het festival werd ontleend aan de bekende Nirvana-song: Come As You Are. Wat in 2016 in het Klokgebouw begon als alternatieve ‘rock golden oldies’ - wordt op zaterdag 7 december in de Effenaar een viering van drie decennia Nederlandse gitaarmuziek. Op het affiche onder meer Mozes & The Firstborn, Johan, Navarone en Rick ‘Tröckener Kecks’ De Leeuw.