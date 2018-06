Alides Hidding brengt ons in Helmond even terug naar de jaren 80

De Time Bandits was een typisch product van de jaren 80. Alhoewel de disco toen al z'n beste tijd gehad had, waren de nummers van Alides Hidding (als Hollywood Seven) en de hits van de Time Bandits toch het beste te omschrijven als disco-funk. Terwijl Hidding als persoonlijkheid toch een beetje aansnurkte tegen de new wave, de vernieuwende popmuziek van de jaren tachtig.

Hidding had ook een voorliefde voor een ietwat extravagante uitstraling. ,,Imago is belangrijk voor een artiest. Die tijd bracht dat ook met zich mee: Spandau Ballet, Duran Duran, grote kapsels, oogschaduw, eyeliner. Je kunt in een spijkerbroek in een disco gaan staan, maar dan klopt het niet", zei Hidding ooit in het boek The man with the golden voice. Hiddings doorbraak kwam in 1980, toen hij een hit scoorde met het nummer Hollywood Seven, een van de weinige nummers die hij niet zelf heeft geschreven. Hidding, toen al 26, wilde meer. Hij wilde een band. ,,Ik vond het leuker om met anderen samen te werken in een band. Communiceren via muziek is het mooiste wat er is."

Live It Up was de eerste hit in 1981. En er volgden meer hits volgens het beproefde Alides Hidding-recept: een mengelmoes van disco, funk, soul en rock. I'm specialized in you haalde in 1983 de tweede plaats in de top 40. Hidding: ,,Dat nummer heb ik in zeven minuten geschreven. Dat begon als grap. Ik dacht: laat ik ook eens iets doen dat lekker voortkabbelt."

Grootste succes

In datzelfde jaar haalden ook The Man With The Golden Voice en I'm Only Shooting Love de hitlijsten. Endless Road in 1985 zorgde voor het grootste succes van de groep. De band toerde maar liefst vier maanden in Australie. Het is Hiddings mooiste herinnering uit de tijd met de Time Bandits. ,,De ultieme jongensdoom, die pakt niemand je meer af. We hebben zelfs met een privé-vliegtuig gevlogen. Samen in de bus, samen aan de bar hangen. Spelen, wijn drinken, 's morgens ontbijten met kreeft, 's middags een soundcheck doen, weer naar het hotel, slapen, spelen. Vrouwen om je heen, wat wil je nog meer?"

Na Endless Road werd het succes minder, Hidding vertrok naar Amerika en werkte er met onder meer Dan Hartman. Anno 2018 zijn de Time Bandits nog steeds bij elkaar. Het laatste album, Out of the Blue, dateert van 2012. ,,Ons beste album. De nummers zijn volwassener. En ik heb nog achthonderd liedjes liggen, ik kan zó nog tien cd's maken, als ik wil!"