Alleen het 'nu' telt voor Clan of Xymox: new wave-band speelt zaterdag in Eindhoven

EINDHOVEN - Aan nostalgie heeft Ronny Moorings geen boodschap. Zijn band Clan of Xymox, opgericht in 1981, beleeft volgens hem nu zijn beste tijd. De new wave-groep speelt zaterdag 17 februari in de Effenaar in Eindhoven.

Volle zalen in Amerika, boekingen in Israël en Mexico en zelfs belangstelling vanuit China. De groep Clan of Xymox rondom de Nederlandse frontman Ronny Moorings spreekt een mondiaal publiek aan. Zo begint de band volgende maand aan een negendelige tocht door Noord-Amerika, inclusief shows in onder meer Chicago, Detroit, Toronto, Dallas en New York. ,,In Amerika verkopen we alle zalen uit", zegt Moorings. ,,Daar kennen ze ons al sinds de jaren 80. We hebben in de VS veel volgers gekregen, collegehits gehad en ook in de Billboard-hitlijst gestaan. Clan of Xymox heeft daar een cultstatus bereikt. Soms zit er vier, vijf jaar tussen twee tournees in, maar dat maakt niet uit. De mensen komen steeds weer terug en nemen soms zelfs hun kinderen mee."

De donkere songs vol galmende gitaren, pulserende synthesizers en melancholische vocalen zijn ook in Azië populair. ,,We kregen zelfs aanbiedingen uit China en India. Nee, daar hebben we nog niet opgetreden, omdat het niet in ons schema paste. Gezien de vervuiling sta ik ook niet te trappelen in China te spelen. Opgeteld adem je daar dagelijks de rook in van drie pakken sigaretten. Niet echt aantrekkelijk. Ik wacht even totdat ze de luchtvervuiling aanpakken. We spelen ook veel in Mexico en Zuid-Amerika, waar we een grote aanhang hebben. Ik vind reizen nog steeds leuk en spannend. Als je dat allemaal met een band kunt doen, is dat natuurlijk top", zegt Moorings, die twaalf jaar geleden van Amsterdam naar de Duitse stad Leipzig verhuisde.

Internationaal collectief

Ondanks alle internationale aandacht, is ook Nederland een vaste bestemming in het tourschema van Clan of Xymox. De band staat zaterdag 17 februari in de Effenaar in Eindhoven. ,,Nederland is onderdeel van Europa en wij vinden Europa heel belangrijk. We hebben nu Duitsers, een Sloveense en een Italiaan in de band, dus eigenlijk zijn we een internationaal collectief. Het is voor mij geen doel op de Nederlandse tv te komen. Ik ben tevreden in Duitsland. Hier kennen ze ons gewoon als alternatieve band. Er staat wel vaak 'NL' achter onze naam, maar daar houdt het mee op."

De cultuurbewaker van Clan of Xymox studeerde 37 jaar geleden sociologie in Nijmegen, waar hij de groep oprichtte met biologie-student Anka Wolbert (opgegroeid in Nuenen, verliet in 1992 de groep). De term xymox is een verbastering van het Engelse zymotic, dat besmettelijk betekent. Toen het collectief in 1985 haar debuutplaat uitbracht, beleefde de muziekindustrie gouden tijden. Het album verscheen in drie formats: eerst op lp en cassette, een jaar later op de pas doorgebroken cd. Clan of Xymox stond destijds onder contract bij het Engelse label 4AD, de thuisbasis van invloedrijke indie-groepen als Bauhaus, Cocteau Twins en Pixies. De jaren-80-invloeden zijn nog steeds aanwezig. Ook op het zestiende album, Days Of Black, dat vorig jaar verscheen. Moorings: ,,Ik kijk terug, maar integreer ook nieuwe elementen. We blijven met onze tijd meegaan, het is een voortdurende reis."

Techniek

De frontman is best tevreden over het huidige muziekklimaat ,,Ik zou nooit meer terug willen. De methodes om je ideeën te verwezenlijken zijn nu een stuk eenvoudiger. Vroeger was je aangewezen op een professionele studio, en die kon je niet zelf betalen. Het nam allemaal veel tijd en geld in beslag."

Dankzij de (digitale) technieken kan iedereen tegenwoordig thuis een opnamefaciliteit inrichten en zelf zijn muziek online zetten. ,,Er zijn nog steeds radiostations die onze songs draaien. Meer dan ooit zelfs, dankzij internet. Ik zie overal afspeellijsten voorbijkomen waar wij op staan. Clan of Xymox beleeft nu zij beste tijd. De enige weg is nog steeds vooruit."