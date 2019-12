Alles is kleur bij Helmonder Vincent van Ojen in De Wieger in Deurne

Vrouwenquo­tum in het Van Abbemuseum: minimaal de helft van het budget naar kunst van vrouwen

27 december EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum in Eindhoven is één van de drie Nederlandse musea die een vrouwenquotum hebben ingesteld. Minimaal de helft van het budget dat het Van Abbemuseum besteedt aan nieuwe aankopen is gereserveerd voor het werk van vrouwelijke kunstenaars. Dat meldt de Volkskrant na onderzoek onder 28 Nederlandse musea met kunstcollecties.