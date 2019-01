Americana-muzikant Ruud Fieten geeft optreden in café De Rozenknop in Eindhoven

Leerlingen spelen in Helmond negen oorlogsver­ha­len na

29 januari HELMOND - De reis van Ome Jan. Dat is één van de negen Helmondse oorlogsverhalen die in september worden gespeeld op negen locaties in de open lucht. Zoveel mogelijk op de plekken in de stad waar het is gebeurd. Kinderen uit de groepen zeven en acht van de openbare basisscholen in Helmond gaan deze korte toneelstukken opvoeren. Dat gebeurt tijdens de viering van 75 jaar bevrijding.