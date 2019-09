Amerikaanse metalfans wilden allemaal het Eindhovense tijdschrift Aardschok lezen

Natuurlijk is André Verhuysen, ook bekend als mede-organisator van festival Dynamo Open Air, vereerd met de complimenten. Toch blijft hij bescheiden. ,,Ik denk dat Aardschok meer te danken heeft aan de thrashmetal-scene dan andersom.” De redacteuren van het blad waren zelf fans en altijd nieuwsgierig naar opkomende bands. Zo leerden ze de scene in de Bay Area kennen. ,,Wij waren het eerste blad dat aandacht aan Metallica besteedde. In die tijd was er een heel netwerk van penvrienden over de hele wereld, met wie we tapes ruilden. Ik had ook kennissen in San Francisco”, zegt Verhuysen, mede-oprichter van het hardrock-café van jongerencentrum Dynamo. Dankzij zijn contacten in Californië, kon hij de eerste Europese clubshow van de band Exodus boeken. Fragmenten van het optreden zijn door Dubin in de film verwerkt. ,,Je ziet dat frontman Paul Baloff grappen maakt met André. Ik wilde die sfeer weergeven.”



Metal Mike had al eerder Metallica laten invliegen voor een optreden tijdens de Aardschokdag van 1984 in Zwolle. Baanbrekend, vindt Dubin. ,,Geen enkel festival in Amerika programmeerde Metallica in die tijd. De liefhebbers in Europa waren veel vooruitstrevender. Beginnende groepen hebben steun nodig. In Europa snapten ze dat, in de VS ontstond dat besef veel later. Dat laatste vertraagde de ontwikkeling van die bands. Ik vind het fantastisch dat ik de film in samenwerking met Aardschok kan presenteren. Ik weet zeker dat er mensen in de zaal zitten die hebben meegeholpen bij het opbouwen van de thrashmetal-scene.”