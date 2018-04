Amerikaanse zanger en songschrijver Don McLean geeft in oktober concert in Eindhoven

De 72-jarige McLean scoorde in 1971 een wereldhit met het acht minuten durende American Pie, een nummer met een poëtische tekst, die een somber beeld schetst van Amerika. Hij verkocht het manuscript van het nummer in 2015 voor 1,2 miljoen dollar via een veiling.

McLean schreef een aantal andere folkpop-klassiekers zoals 'Vincent' (een ode aan Vincent van Gogh) en 'And I Love You So'. Laatstgenoemd nummer werd opgenomen door Elvis en behoorde vanaf 1975 tot aan diens dood in 1977 tot het vaste concertrepertoire van The King. Met het nummer 'Cryin' van Roy Orbison scoorde McLean in 1979 een Nederlandse nummer 1-hit.