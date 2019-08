Amerikaanse zanger Richard Marx komt in april voor concert naar Eindhoven

Foto's, video en uitslagen ‘Ge Wit 't Oit Noit Nie’ winnaar 62e Brabant­sedag

9:56 HEEZE - ‘Ge Wit 't Oit Noit Nie’ is zondagavond uitgeroepen tot winnaar van de 62e Brabantse dag in Heeze. De groep deed voor de 25e keer mee aan het jaarlijkse evenement in Heeze en maakte indruk met ‘Storm van ramptoerisme’.