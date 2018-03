Angela Schijf speelt 'mooiste meisje' én een sexy been in Parktheater Eindhoven

Necrologie Wiskundige en wiskunstenaar Koos Verhoeff overleden (1927-2018)

22 maart Wiskundige, hoogleraar, kunstenaar en een bloedhekel aan de ‘zesjes-cultuur’; Koos Verhoeff uit Dommelen, is maandagnacht op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was het oudste lid van Stichting Vaart, de organisatie die het kunstklimaat in Valkenswaard wil verbeteren.