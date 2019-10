Ank Overweel (1943-2019) uit Eindhoven: Kunstenares met voorliefde voor het potlood

NecrologieEINDHOVEN - Tekeningen, met potlood, afgewisseld met aquarellen. En altijd verfijnd, heel contentieus getekend of gepenseeld met soms akelig dunne kwastjes. De Eindhovense kunstenares Ank Overweel blonk uit door haar verfijnde handschrift. Overweel overleed donderdag in haar woonplaats.

Overweel leerde de kunst kennen via haar vader, een tamelijk verdienstelijk amateurschilder. Op de MMS (middelbare meisjesschool) kreeg ze tekenles van Karel Vermeeren en op de Academie voor Industriële Vormgeving (voorloper Design Academy) werd haar het vak geleerd door onder anderen Kees Bol en Jan Gregoor. Na de academie werd de jonge Overweel ontwerper van gordijnstoffen bij textieldrukkerij Swinkels in Geldrop, om later autonoom beeldend kunstenaar te worden. Belangrijk daarbij was het huwelijk in 1968 met Thijs Vossen, onder meer directeur van cultureel centrum en kunstuitleen De Krabbedans. Vossen overleed in 2016.

Stipjes

Overweel, lid van de Nederlandse Kring van Tekenaars, ontwikkelde een typerende stijl die nog het best ‘delicaat’ kan worden genoemd. Al haar tekeningen zijn opgebouwd uit stipjes en lijntjes, dikwijls in ingetogen of pasteltinten. Die zeer arbeidsintensieve werkwijze kenmerkte de kunstenares, die steevast zeer gedisciplineerd haar kunstwerken componeerden.

De zee, en dan vooral de kust, was een vaak terugkerend onderwerp. Het echtpaar had een tijdlang een huisje in Normandië, waar Overweel graag en veel te vinden was aan de kustlijn. Dat mondde uit in kleine, maar soms ook grote tekeningen waarop de zee wordt weergegeven, naast grote schelpen of juist kleine mensfiguren; alsof de kunstenaars het nietige van de mens wilde vertolken. Het zeer realistische werk krijgt daardoor af en toe surrealistische trekjes, met objecten die duidelijk symbolische waarde hebben.

Naast het autonome werk, werkte Overweel ook wel in opdracht. Zo maakte zij onder meer menukaarten voor restaurants in binnen- en buitenland, net als omslagen voor boeken. Zij exposeerde meerdere malen in Museum Kempenland en elk jaar bij de Nederlandse Kring van Tekenaars.

Ank Overweel wordt woensdag in besloten kring begraven.