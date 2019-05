Anton Schellens, de fotograferende fabrikant uit Geldrop

Anton Schellens was een kleuter in Geldrop toen de dertiger Vincent van Gogh in Nuenen de boeren en wevers schilderde. De foto’s die de fabrikant Schellens jaren later maakte in Zuidoost-Brabant lijken echter wel geënt op de tekeningen en schilderijen van de beroemde Brabander. Dat heeft te maken met de liefde van beide mannen voor de Brabantse natuur. Zo schreef Van Gogh in het voorjaar van 1890 vanuit het Franse Saint-Rémy de Provence vol heimwee aan zijn familie: ,,Dat is echt Brabant en ik hou er zoo veel van...”