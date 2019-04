Antoon Maessen (1919-1979): Vakkundig en nuchter

De vleugel heeft een ereplaats in zijn kamer. Het is een kleine Grotrian Steinweg van een jaar of zeventig tachtig oud, eigendom van Jaap Maessen, die hem erfde van zijn vader Antoon. Jawel, dé Antoon Maessen, tot begin jaren negentig muziekrecensent van deze krant, dirigent van kerk- en schoolkoren, pianist, organist en vooral componist. Hij overleed in 1997, 8 april aanstaande zou hij honderd zijn geworden. Op zaterdag 6 april zingen en spelen Collegium Vocale Eindhoven, sopraan Rianne Wilbers, organist Gerard Habraken en het Poulenc (blaas)kwintet in de serie 'Muziek in de Cathrien' werk uit Maessens rijke oeuvre. Maessen junior is blij met het concert. ,,Hij verdient het, hij was een bijzondere man, een kunstenaar, die zich goed heeft weten te handhaven in een tijd dat het niet vanzelfsprekend was dat je je brood als musicus kon verdienen." Antoon werd geboren in Den Haag, zette zijn muzikale loopbaan in Roosendaal in de grondverf en ontwikkelde zich in Eindhoven tot een gewaardeerd en gerespecteerd allround musicus. Koorzangers Marie-José Putmans en Han Strijbos kennen hem al vanaf begin jaren zestig. Ze roemen zijn muziek, zijn kennis, zijn humor. Putmans kwam als tienjarig kind bij hem in het kerkkoor van de Onze Lieve Vrouwe van Fatima-kerk, ook wel de Tuindorpkerk genoemd. ,,Eigenlijk mochten er geen kinderen bij het koor, maar mijn hele familie zong daar en ik wilde niets liever dan ook al die mooie muziek meezingen. Voor mij is toen een uitzondering gemaakt!" Han Strijbos trad in 1962 toe tot het kerkkoor en volgde Antoon later naar onder meer het Helmonds mannenkoor en de Brabantzangers. Van 1962 tot 1982 gaf Antoon muziekles aan het Van Maerlant Lyceum, voorheen het Joris en Cathrien. Meer impact nog dan zijn lessen had het schoolkoor dat hij leidde en waarvan op het hoogtepunt maar liefst honderdvijftig leerlingen lid waren. Putmans en Strijbos raken er niet over uitgepraat. Op de tafel liggen mappen vol krantenknipsels, foto's en partituren. ,,Kijk eens hoe duidelijk zijn handschrift is, hij bewerkte veel en schreef altijd alles zelf uit. Op deze foto sta ik, wat jong nog, en dit is Jaap, Antoons zoon, die ook jaren in het kerkkoor zong. Dit hier is Jet, zijn vrouw en hier is Antoon met de vaste begeleider Jan Gruithuyzen aan de piano." Met Antoon kon je lachen, zeggen ze beiden. Hij hield van een grap. ,,Hij was sterk met taal, zijn muziek is doorspekt met op de situatie toegesneden humor. Zo schreef hij voor het kerkkoor ooit de Missa in tempore Cucumeris, mis voor de komkommertijd. We leerden snel en veel. De sfeer was buitengewoon goed en gezellig, ik denk dat iedereen uit die tijd er met veel plezier op terugkijkt."