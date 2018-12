Arcadi Volodos: een virtuoos met diepgang

Theater­stuk over postnatale depressie in première in Pand P Eindhoven

17 december EINDHOVEN - De Eindhovense acteur Mike Weerts maakte samen met zijn vrouw en theatermaker Willemijn Weerts de theatervoorstelling ‘Wolk’. Het stuk gaat woensdag 19 december in première in Pand P in Eindhoven. Dinsdag is er een try-out. Hierna toert de voorstelling nog door het land.