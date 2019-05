‘Art’ in Eindhoven en Helmond: over mannenvriendschappen en de waarde van kunst

‘Art’ is een komedie over drie mannen die al bekvechtend over een wit schilderij hun vriendschap op de proef stellen. Het 25 jaar oude theaterstuk is verschillende keren onderscheiden met een Tony Award voor Best Play, Laurence Olivier Award voor Best Comedy en is één van de meest succesvolle toneelstukken van de Franse schrijfster Yasmina Reza.