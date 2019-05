Ashtonia-circus trekt 8000 bezoekers, en verlaat Eindhoven met goed gevoel

Twee seizoenen lang stond Ashtonia in 2017 en 2018 voor meer dan 60.000 bezoekers in een uitverkochte circustent in Zeist. Het avondvullende spektakel van de Ashton Brothers ging voor het eerst op reis en streek negen keer neer in het Klokgebouw, waar het circus nu net is afgebroken.

,, We hebben in Eindhoven echt onze plek moeten veroveren", zegt Peter Kolsters, manager van de Ashton Brothers. ,,Zeist is een dorp, daar stonden we midden in het centrum, je kon er niet omheen. In Eindhoven gebeurt heel veel, en Strijp-S is niet in het centrum.”Er kon iedere avond 1200 man in. ,,Het laatste weekend zat het helemaal vol. Het eerste weekend hadden we ook te kampen met Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, een moeilijke periode.”