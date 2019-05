Ashtoniaans uit de bocht vliegen in Klokgebouw Eindhoven

Zal ik me laten schminken of niet? Een bezoeker kijkt twijfelend om zich heen, waar hij vooral andere geschminkte mensen ziet. ,,Ik kan niet achter blijven geloof ik, hè.”

Onderdeel van de circusfamilie worden, dat is het idee achter Ashtonia, het spektakel van de Ashton Brothers (Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde Oudejans), dat zondag 5 mei in première ging in een uitverkocht Klokgebouw. Dus wordt iedere bezoeker (zo’n mannetje of 1200) vanavond persoonlijk welkom geheten door een van de Ashton Brothers, eet je met z’n allen mee, kun je zo de kleedkamer inkijken, en word je geschminkt dus, als je wil. Het schept verbroedering en een fijne, relaxte feeststemming, soms weet je niet meer wie er wel en wie niet bij horen.

Ondertussen zorgen circusartiesten voor vertier, is er live-muziek, en kun je tafeltennissen, zelf ‘jackassen’ in een scootmobielrace en hand laten lezen.