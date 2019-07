ASML steekt geld en kennis in ‘rebel’ Van Gogh, bijdrage naar Vincentre Nuenen en Van Gogh Museum Amsterdam

VELDHOVEN - Een lightlab in en een financiële bijdrage aan het Vincentre in Nuenen en daarnaast een financiële bijdrage aan en onderzoek voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. ASML steekt de komende jaren veel tijd, geld en energie in het erfgoed van de Brabantse schilder, zo maakte de chipmachinemaker dinsdagmiddag in Veldhoven bekend. ASML steekt ‘een bedrag met zes nullen’ in het project, aldus Peter Wennink, president van het Veldhovense bedrijf.

,,Vincent van Gogh (1853-1890) was een Brabander, een rebel en een vernieuwer. Licht inspireerde hem en het staat centraal in zijn werk, net als bij ons”, zegt Peter Wennink, president van ASML. ,,Deze samenwerking geeft ons de kans om te helpen om het erfgoed van Van Gogh in Amsterdam en Brabant te verbinden, te behouden en in te zetten om onze kennis met een breed publiek te delen.” ASML is daarmee de nieuwe hoofdsponsor van het museum.

Quote Van Gogh was een Brabander, een rebel en een vernieuwer. Peter Wennink, President ASML

Aantrekkingskracht

Door het levensverhaal van de schilder te koppelen aan de innovatieve Brainport-regio, weten ASML en Van Gogh Brabant de aantrekkingskracht van de regio verder te vergroten, zo stellen het high tech bedrijf en de stichting Van Gogh Brabant.

Voor Nuenen betekent het dat het Vincentre - waar de Nuenense jaren van Van Gogh worden verbeeld – een nog onbekende financiële bijdrage tegemoet kan zien van ASML, mede om een beoogde uitbreiding te realiseren. Het Veldhovense bedrijf heeft ook het initiatief genomen om in hetzelfde complex een zogeheten LIghtlab op te zetten. Daar moeten bezoekers ontdekken wat licht is en hoe Van Gogh er in zijn schilderijen mee experimenteerde. De uitbreiding van het museum en de opening van Vincent’s Lightlab staan voor begin 2021 op de rol. Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant: ,,Ik ben trots op deze samenwerking met ASML. Dankzij de expertise en kracht van het bedrijf, kunnen we het erfgoed van Vincent van Gogh meenemen de toekomst in.”

Amsterdam

ASML verbindt zich verder voor een periode van vijf jaar als hoofdpartner aan het Van Gogh Museum in Amsterdam, waar zich de grootste collectie Van Goghwerken bevindt. Het Veldhovense bedrijf stelt daarnaast ook een team van onderzoekers beschikbaar om het museum te ondersteunen op het gebied van conservatie van de collectie. Eind juni, bij de opening van de tentoonstelling ‘Van Gogh en de zonnebloemen’, werd daar wederom duidelijk dat de doeken van Van Gogh nogal wat te lijden hebben, waardoor onder meer kleuren beginnen te vervagen.

De Brabantse connectie wordt in het Amsterdamse museum ook letterlijk zichtbaar gemaakt. De ruimte waar het in Nuenen gemaakte werk ‘De aardappeleters’ hangt, zal worden omgedoopt tot ASML gallery. Tot slot richt ASML zich ook op educatie; zo komt er een promotie-onderzoeksplaats, of een universitaire leerstoel, of beide.

Volledig scherm ‘De aardappeleters’ van Vincent van Gogh, geschilderd in de tijd dat hij in Nunenen werkte. © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)