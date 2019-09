Atelier NL op zoek naar Eindhovense grond en mooie verhalen

Dikke kans dat je de komende tijd in het centrum van Eindhoven nu eens niet wordt gevraagd of je een nieuw mobiel abonnement wil, maar of je de Dutch Design Week kent. En dat je vervolgens de vraag krijgt voorgelegd welk stukje Eindhoven je favoriete plek is. En dan gaat het om de grond, letterlijk de grond onder je voeten, want de vragen worden gesteld door medewerkers van Atelier NL, de Eindhovense designstudio die wereldberoemd is geworden door haar zeer contentieus uitgevoerde onderzoeken, onder andere in de Noordoostpolder en Limburg, Om daar vervolgens de meest fraaie projecten en objecten mee te maken. Schalen, kommen, borden en glazen van klei of zand.