Autobiografie Peter Koelewijn ziet het licht

In Peer – zestig jaar Nederpop voor het voetlicht & achter de schermen vertelt de in Eindhoven geboren en nu in Vessem woonachtige Koelewijn zijn levensverhaal. Over hoe hij opgroeide boven de viswinkel van zijn ouders aan de Heezerweg in het Eindhoven van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het boek handelt over zijn eerste liefdes en de liedjes die hij daarover schreef. Over zijn successen met onder veel andere Kom Van Dat Dak Af, Angeline, KL 204 (Als Ik God Was), Je Wordt Ouder Papa en Alice, en Who The X Is Alice.