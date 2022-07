Ayurveda draait zelfbeeld van Steve Vincent, Temple of Syene is resultaat

EINDHOVEN - Vanaf zijn twaalfde bepaalde onzekerheid en een laag zelfbeeld het leven van muzikant Steve Vincent uit Eindhoven. Na een val op zijn rug kwam hij drie jaar geleden bij een ayurvedische behandelaar terecht die hem veel duidelijk maakte. Dat resulteerde in het album Temple of Syene.

,,Het album gaat over een man en een vrouw die op zoek zijn naar een verborgen tempel in Egypte. In vijf nummers beschrijf ik deze zoektocht. Daarvoor ben ik in de geschiedenis gedoken van oude instrumenten en speel hierop op mijn plaat. Dat klinkt heel mystiek, maar daarom heb ik ook voor Egypte gekozen. Als je de muziek hoort, dan zie je het verhaal voor je.”

Aanleren ging vanzelf

Steve verdiepte zich in de saz (een arabische gitaar), de zither (een soort harpje), de Thaise pin (soort gitaar) en diverse soorten fluiten. Omdat hij al zo lang muziek maakt, was het niet moeilijk de instrumenten te bespelen. ,,Dat aanleren ging eigenlijk vanzelf. Een uurtje aankloten en dan lukt het wel. Ik weet niet of het de goede manier is, maar het is wel mijn manier.”

Quote Het schijnt dat je trauma's kan doorgeven als je er niets mee doet. Steve Vincent, Muzikant

Spelen op zijn eigen manier. Muziek maken die puur uit zichzelf komt. ,,Als mensen dat afkraken, dan denk je dat ze jou afkraken.” De ayurvedische behandeling verklaarde zijn gedrag van wegkijken, niemand tot last zijn, zichzelf klein maken, het niet uitbrengen van muziek. Ayurveda is een oude traditonele geneeswijze uit India die ervan uitgaat dat alle ziektes ontstaan in de geest. Na een aantal meditatiesessies kwam het trauma van Steve's oma boven, dat ze had opgelopen in jappenkampen. Doorgegeven door zijn moeder aan Steve. ,,Het schijnt dat je trauma's kan doorgeven als je er niets mee doet. Toen ben ik gaan praten met mijn familie en bleek dat bijna iedereen hiermee kampte. Nu breng ik het voortaan ter sprake als me iets dwars zit en dat helpt enorm. Dit is echt een omslag in mijn leven.”

Nog nooit zo tevreden geweest

Sinds twee jaar is Steve fulltime muzikant. Zijn artiestennaam is Kidi Blixum. Hij maakt muziek voor films, reclames, mixt voor anderen en speelt in de band Vitamin B12. Zijn project Temple of Syene bestaat uit de plaat, een verhaal, een animatie, print, stickers en een stukje zang in een zelf verzonnen taal. Steve is nog nooit zo tevreden geweest.

Die artiestennaam is overigens niet zo mysterieus als hij klinkt. Zittend op een rots op Ibiza zag Steve ooit een bliksemschicht en riep in goed Brabants ‘Hé, ki(ek) die bliksum’. ,,Goeie naam”, vond Steve.

Op 22 juli om 19.30 uur is de release in PopEi. Een week later staat de plaat op Spotify.