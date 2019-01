Baanbrekende band Nasmak uit Nuenen herleeft op vinyl

Bijna altijd hadden de muzikanten van de experimentele band Nasmak een cassetterecorder bij de hand. Het apparaat stond te snorren tijdens repetities, optredens en sessies. Maar ook op strand van Den Helder, zegt Henk Janssen, gitarist, toetsenist en zanger. ,,We hadden daar een optreden in de schouwburg. Het stormde die dag enorm: je hoorde het dak van de zaal kreunen." Tijdens een wandeling op het strand, maakten ze opnamen van mensen die zich schreeuwend in de storm verstaanbaar probeerden te maken. De geluidsfragmenten zijn op de tapes bewaard gebleven.

Net als bijvoorbeeld een spontane sessie in de kleedkamer van popzaal Tivoli in Utrecht. Janssen: ,,Daar stond een xylofoon gemaakt van houten blokken, die iemand zelf had gebouwd. We waren altijd heel bewust bezig met het maken van die cassettebandjes."

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Nuenense band Nasmak toen. © Persfoto

De band heette aan het eind van 1978 nog Nasmaak en had zijn eerste optreden in De Boerderij in Deurne. De groep zong aanvankelijk in het Nederlands. Maar de muzikanten die woonden in een huis aan de Opwettenseweg in Nuenen en repeteerden in een verbouwd kippenhok, zouden met Engelstalige nummers furore maken. Met behulp van onder andere synthesizers en drummachines produceerden ze songs met hoekige ritmes, bijzondere zanglijnen en verrassende klanken. ,,We waren geluidsgeil", zegt gitarist/zanger Joop van Brakel daarover. ,,Het past in die tijd, waarin alles draaide om geluid. De muzikale grenzen waren volledig opgerekt. Alles was bruikbaar."

Punkbeweging

De punkbeweging bewees in de jaren zeventig dat je geen virtuoos hoefde te zijn om muziek te maken. Net als de punkers waren de dame (Truus de Groot) en heren van Nasmak echte 'doeners'. ,,Wij vonden de spanning van het maken belangrijk. We hebben maar weinig nummers die op onze platen stonden ook live gespeeld. Want we hadden altijd weer nieuwe dingen", aldus drummer Toon Bressers.

Een bonte verzameling van optredens, repetities en toevalstreffers werd in 1981 en 1982 uitgebracht op cassettes. In totaal verschenen drie sets met elk twee tapes onder de noemer Indecent Exposure (Onfatsoenlijke blootstelling). De sessies staan een kleine veertig jaar later weer in de schijnwerpers. Het platenlabel Collectable Vinyl uit Alkmaar heeft een selectie uit de cassette-opnamen op een vinyl-lp uitgebracht. Het kleine label wordt gerund door echte liefhebbers. ,,Zij namen het initiatief voor de uitgave. Meer dan de helft van de tracks zijn live-opnamen. Ze hebben vooral onze funky kant uitgelicht", zegt Van Brakel.

De plaat met de titel Beautiful Obscenery (Prachtige obsceniteit) werd eerder gepresenteerd in Amsterdam, maar de muzikanten willen de lp ook ten doop houden in hun eigen regio. Dat gebeurt vrijdag 25 januari tijdens een optreden in de bovenzaal van café 't Rozenknopje in Eindhoven. De oud-Nasmakkers Bressers, Janssen en Van Brakel treden op met enkele gasten, onder wie de Eindhovense kunstenaar en muzikant Hans de Wit. Componist/muzikant Peter Sijbenga en drummer/performer Jelle Buma gaan enkele Nasmak-klassiekers live spelen.

Lees verder onder de video.

Maar daarmee is het 'Nasmak-jaar' 2019 nog lang niet afgesloten. Het werk van de band is herontdekt door platenlabel Excelsior, dat het alom bewierookte tweede album van Nasmak, 4our Clicks, opnieuw op de markt brengt. Bovendien gaat de huisproducer van Excelsior, Frans Hagenaars, samen met Van Brakel, Janssen, Bressers, Sijbenga en de Eindhovense zangeres Janet Gilbert werken aan een nieuw album. De plaat wordt uitgebracht onder de bandnaam Nasmak Plus Minus. Het gezelschap gaat enkele dagen aan de slag in PopEi en geeft 7 februari een afsluitend optreden, waar ook opnames voor de lp worden gemaakt. Later volgt nog een sessie met Truus de Groot, die naar Amerika verhuisde. ,,De spanning van het optreden zul je terughoren in de muziek. Ik denk dat Frans de toehoorders zal vragen tussendoor niet te applaudisseren. Als het aan hem ligt, zal er zoveel mogelijk materiaal van het optreden ook op de plaat belanden", aldus Bressers.