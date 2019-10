Bach als geneesmiddel in kliniek in Muziekgebouw Eindhoven

Om tien voor vijf had ik een afspraak. Een vriendelijke receptioniste in een ziekenhuisblauw uniform verwelkomde me. Na de formaliteiten van de kennismaking vroeg ze me of ik nog maar even wilde plaatsnemen op de bank bij de andere patiënten. Enigszins onwennig ging ik zitten bij zes anderen die rond die tijd een afspraak hadden bij de Bach Kliniek in het Muziekgebouw.

Na enige tijd volgde een intake waarin we konden kiezen voor ‘Classical’, ‘Multiple Senses’ of ‘Total Surrender’ en werden we een voor een meegenomen naar een Bach-specialist, die ons, afgestemd op de vooraf kenbaar gemaakte gemoedstoestand en verlangens, een dosis Johann Sebastian Bach toediende. Ik belandde in de behandelkamer bij pianist Maximiliaan Ciaffi, die een Sarabande uit de Partita in D en de eerste Prélude en Fuga uit het Wohltemperierte Klavier voor me speelde. Ga zitten, sluit de ogen, voel de vleugel, laat de muziek over je heen komen, was het advies. Na tien minuten was de behandeling voorbij, kreeg ik op een afsprakenkaartje nog wat gegevens over de therapie en advies over medicijngebruik en mocht ik weer naar huis.