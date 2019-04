Band Beryl Anne speelt ‘thuiswedstrijd’ in Rozenknopje Eindhoven

Goed toeven op vol kunstweek­end in Eindhoven

9:46 EINDHOVEN - Het was dit weekend goed toeven voor de kunstliefhebbers in Eindhoven. Een kunstbeurs in het Klokgebouw bood zaterdag en zondag een warme toevlucht in het koude lenteweer. En wie zich weinig aantrok van de kou kon zondag al genieten van een nieuwe tijdelijke kunstroute door het stadscentrum.