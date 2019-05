Band Why Tony uit Eindhoven combineert sounds van vroeger én nu: 7 juni albumrelease in TAC

EINDHOVEN - De Eindhovense band Why Tony lanceert vrijdagavond 7 juni zijn nieuwe album vol aanstekelijke songs in het TAC.

Het liedje is ‘gewoon’ gemaakt in Eindhoven, maar klinkt als de soundtrack van een lome, zomerse namiddag aan zee in Californië, anno 1969. De band Why Tony wekt in de titeltrack van zijn album ‘Mindhoven’ de geest van folkrockers The Byrds en Crosby, Stills & Nash tot leven. De gitaarpartijen en samenzang zijn dromerig en melancholisch: je bent geneigd om dit fascinerende nummer meteen op repeat te zetten.

Het liedje van de band rond frontman Rob Cornelissen is al ruim een week als losse track te beluisteren op onder meer Spotify. Why Tony zet sinds medio april de songs van het album één voor één online. ,,Dat past bij de muziekwereld anno 2019. De meeste mensen luisteren vooral muziek op Spotify en veelal losse nummers”, aldus Cornelissen. Het hele album gaat vrijdag in première tijdens een optreden in het TAC in Eindhoven met de band Gruis! als support-act (20.30 uur).