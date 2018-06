Bands strijden om twee plekken op affiche van Female Metal Event in Eindhoven

EINDHOVEN - Vijf bands strijden zaterdag 16 juni in de zaal van POPEI in Eindhoven om twee plaatsen op het affiche van het Female Metal Event (FemME).

De voorrondes van de bandwedstrijd, waaraan 25 groepen deelnamen, vonden plaats in Nederland, Finland, België en Duitsland. Het deelnemersveld voor de eindstrijd is ook internationaal gekleurd. Aan de ‘battle’ wordt deelgenomen door Solitude Within (België), Seraphiel (Finland), Sounds of September (Estland), Setheist (Polen) en Mir zur Feier (Duitsland).

De twee uitverkoren groepen treden op tijdens het Female Metal Event, van 12 tot en met 14 oktober in Eindhoven. Ook mogen ze studio In the Room in Kaatsheuvel een EP opnemen die rondom FemME wordt uitgebracht. Kaarten voor de finale van de FemME Battle zijn 16 juni alleen verkrijgbaar bij de kassa van POPEI, Klokgebouw 300. De zaal gaat om half zeven open.