Bands uit Eindhoven zetten thuishonk van The Beatles op stelten

VIDEOLIVERPOOL/EINDHOVEN - De Eindhovense bands The Magical History Tour en Mac Taple veroverden zaterdag de wereldberoemde Cavern Club in Liverpool. De beide groepen speelde ieder twee sets in de volle zaal, het voormalige thuishonk van The Beatles.

Zanger Jan van Riet (71) werkte een marathonsessie af. Hij is de vocalist van beide bands -die beurtelings optraden- en stond zo’n vier uur op het podium. ,,Het ging heel lekker”, kijkt Van Riet terug. ,,Mijn stem heeft het goed gehouden, tot de laatste noot. Ik had tussen de optredens door alleen even tijd om een ander t-shirt aan te trekken en een glas water te drinken. En daarna ging ik er weer tegenaan”, aldus de inwoner van Valkenswaard.

The Magical History Tour maakte zijn debuut in de Cavern Club. De bandnaam is afgeleid van de Beatles-film en gelijknamige EP ‘Magical Mystery Tour’ uit 1967. De groep viel op door zijn repertoirekeuze. The Magical History Tour speelt veel Beatles-songs die niet op singles verschenen, zoals ‘And Your Bird Can Sing’, de afsluitende medley van het album ‘Abbey Road’ en ‘A Day In The Life’.

Mac Taple

Mac Taple stond twee jaar geleden al in de Cavern, de club waar de jonge Beatles 275 of 292 optredens deden, daarover verschillen de historici van mening. In de dampende en zweterige zaal werden ze ontdekt door hun latere manager Brian Epstein en ontstonden de eerste hysterische taferelen rond John, Paul, George en Ringo. De originele Cavern werd overigens in de jaren zeventig gesloopt en later herbouwd. Ter promotie van zijn meest recente album ‘Egypt Station’ gaf Paul McCartney in juli vorig jaar nog een show in de club.

Mac Taple speelt rock-’n-roll-klassiekers waardoor The Beatles zich lieten beïnvloeden. Daaronder ‘Be-Bop-a-Lula’ van Gene Vincent, ‘Roll Over Beethoven’ (Chuck Berry) en de ruige soulsong ‘Money’ van Barrett Strong. De band heeft Eindhoven als thuisbasis, maar telt behalve Van Riet nog een inwoner van Valkenswaard: gitarist Jos van den Dungen. De burgemeester van Valkenswaard, Anton Ederveen, was als supporter meegereisd en hield een korte toespraak op het podium (zie ook de videobeelden, gemaakt door Egbert Buiter).

,,De sfeer was zo goed: niet normaal”, zegt Van Riet over beide optredens. “Er waren ongeveer zestig fans uit Nederland meegekomen. De rest van het publiek bestond uit Engelsen. De Cavern heeft een capaciteit van driehonderd toeschouwers en was helemaal vol. Iedereen zong mee, ook het publiek dat ver achterin de zaal stond.”