Barry Hay treedt op met zijn jonge andere band in Cacaofabriek Helmond

HELMOND - Met Golden Earring speelt frontman Barry Hay heel vaak voor grote massa's. Maar de zanger staat ook graag in kleinere zalen, waar hij de fans recht in het gezicht kan kijken. ,,Dat is de basis van het rock-'n-roll gevoel: kleine, dampende clubs, meisjes in kletsnatte T-shirts, reizen met een busje. Het is nostalgisch. Met de Earring doen we ook nog clubtours, om dat gevoel niet kwijt te raken", zegt de 69-jarige zanger, muzikant en songschrijver.

Hij staat zondag 18 maart in zo'n intieme zaal: de Cacaofabriek in Helmond. Niet met Golden Earring, maar met de vier jonge honden van zijn andere groep: Barry Hay's Flying V Formation. Omdat hun tournee in het najaar van 2016 naar meer smaakte, plakken Hay en de zijnen er nog een ronde aan vast. ,,Ik ben altijd behoorlijk nerveus voor deze optredens. Kan ik mijn teksten onthouden? Weet ik nog hoe alles precies loopt? Het is een uitdaging, zeker omdat deze bandleden een stuk jonger zijn dan ik. Het zijn allemaal mannetjesputters op muzikaal gebied."

Hay wil de groep per se 'levend houden'. Dat valt niet mee, omdat de drukke agenda's lastig op elkaar zijn af te stemmen. Behalve Hay zijn ook Pablo van de Poel (gitaar, bekend van rockband DeWolff), Jan Rooymans (toetsen), Daim de Rijke (drums) en Huub van Loon (keybass) druk bezette mannen. ,,Het is bijna onmogelijk iedereen bijeen te krijgen. Maar in maart konden we allemaal en daar ben ik bovenop gesprongen. We hebben echt zo'n lol: dat straalt er vanaf."

Enorme fan

Durven zijn bandleden in discussie te gaan met rock-icoon Hay, de man die historie schreef met Golden Earring en nog steeds moeiteloos alle grote popzalen, theaters en festivalweides weet te vullen? ,,Jawel, hoor. Ik ben een beetje de baas, ze vragen naar mijn mening. Maar ik heb ze moeten afleren tegen mij op te kijken. Volslagen onzinnig, want die mannen hebben zelf zoveel in huis. Ik zei tegen Pablo: 'Man, ik kijk waarschijnlijk meer tegen jou op dan jij tegen mij!' Daar moest hij hartelijk om lachen. Ik ben een enorme fan van Pablo; toen hij jonger was, heb ik 'm al gesignaleerd."

De Flying V Formation bracht in mei 2016 zijn debuutalbum uit: een ongecompliceerde rockplaat met bluesinvloeden, waarop de stem van Hay nog net zo luidsprekervullend klinkt als in pakweg 1974. ,,We zijn weer bezig met het schrijven van nummers. Cd's maken wordt al snel een dure hobby; van platenmaatschappijen krijg je amper nog geld. Er zit altijd een vraagteken aan vast: zullen we 't wel of niet doen?"

Los daarvan, deze band zal ongetwijfeld ook bezoekers trekken die vooral hopen dat Hay een Earring-klassieker als Radar Love speelt. Wat hij trouwens ook gewoon doet. ,,We brengen een aantal Earring-nummers die ik zelf heb geschreven en leuk vind om te spelen. Mensen willen deze songs horen, omdat die onlosmakelijk aan mij zijn verbonden. Je moet die fans niet teleurstellen. We hebben de liedjes verbasterd en de sound van de Flying V Formation gegeven", zegt Hay, die verklapt dat de band behalve Radar Love ook Earring-hits als Long Blonde Animal en When The Lady Smiles uitvoert.

Trekvogels

De bandnaam verwijst overigens niet naar de bekende Gibson Flying V-gitaar, maar naar de V-formatie van trekvogels. ,,Ik vind dat een mooi fenomeen: de mysterieuze manier waarop de vogels elkaar afwisselen en de vele kilometers die ze samen afleggen. Het is een super-democratie. Dat is ook mijn streven in deze band: iedereen krijgt een hoofdrol toebedeeld. Bij Golden Earring is dat ook zo; ik zou niet in een ander soort groep willen spelen."

