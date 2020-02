Bassist van rockband Mozes & The Firstborn uit Eindhoven wint journalistieke prijs

Daarin schrijft de bassist en eindredacteur van de Volkskrant over de Amerikaanse tournee van garagerockband Mozes and the Firstborn, afgelopen zomer. De Jip Golsteijn Journalisitiekprijs is vernoemd naar de popjournalist van onder meer De Telegraaf. Hij overleed in 2002 op 56-jarige leeftijd. Golsteijn interviewde meer dan 3.000 popsterren, onder wie alle Beatles, Madonna, Prince, David Bowie en Bob Dylan.

Prachtige taalvondsten

De onderscheiding wordt eens in de twee jaar uitgeloofd voor een bijzondere journalistieke prestatie op cultureel gebied. De prijs bestaat uit een geldbedrag en oorkonde. Het juryrapport looft de prachtige taalvondsten in de reportage van Blommaert en spreekt onder meer van ‘jongensboekromantiek versus dikwijls ontgoochelende realiteit’.

Mozes & The Firstborn werd in 2010 in Eindhoven opgericht. De band maakte drie albums vol puntige songs met invloeden uit zowel de psychedelische pop/rock van de jaren zestig als jaren 90-gitaarpop. De band besloot vorig jaar een sabbatical in te lassen en gaf in december zijn (voorlopig) laatste optredens in de Effenaar.