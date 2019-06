Beatles-band BeApple treedt op na première film ‘Yesterday’ in Natlab Eindhoven

Stel, je wordt wakker in een wereld waarin The Beatles nooit hebben bestaan. Jij bent de enige die de songs van de band kent. Het overkomt Jack, de hoofdpersoon in ‘Yesterday’, de nieuwe film van Danny Boyle (maker van onder andere Oscar-winnaar 'Slumdog Millionaire‘ en ‘Trainspotting‘). De mislukte muzikant, een rol van Himesh Patel, groeit uit tot een succesvolle singer-songwriter. Natuurlijk dankzij zijn geweldige repertoire met songs als ‘Yesterday’, ‘Hey Jude’, ‘Help!’ en ‘All You Need Is Love’.