Bekende acteurs in videoclip Eindhovens duo Polly & Bruce

KUNST Organische en melodische improvisa­ties van klassiek jazztrio

15 februari BERGEIJK/TILBURG - Rogier Telderman toert met een eigenzinnig pianotrio door Nederland. Terwijl het drietal zijn wortels in de jazz heeft, is de bezetting identiek aan een klassiek trio. Piano, viool en cello. De muziek is intiem en organisch. Ze zijn te horen in de Kattendans in Bergeijk.