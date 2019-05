Best is een 15 meter hoog kunstwerk van Auke de Vries rijker

Best kan in zijn handjes knijpen: de gemeente heeft er weer een heel goed beeld bij. Op de kruising van Ringweg en het spoor is deze week een kunstwerk van Auke de Vries geplaatst. Het 15 meter hoge object bestaat uit een enigszins diagonaal staande paal, waar in de top een drietal huisjes is samengeklonterd. Een klein, primitief dorpje lijkt het, inclusief een vaandel en dragende, gebogen buizen. Halfweg de paal hang een kegel, op z’n kop. Het zou ook de puntmuts van een kabouter kunnen zijn.