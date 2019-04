Bewoners Eindhoven best tevreden met cultuuraanbod

Antoon Maessen (1919-1979): Vakkundig en nuchter

4 april EINDHOVEN - Antoon Maessen (1919-1979) was een begrip in de (klassieke) muziekscene van Eindhoven. Zaterdag 6 april is er een groots opgezet herdenkingsconcert voor hem in de Catharinakerk. ,,Met Antoon kon je lachen."