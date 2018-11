Binnenkort in Speelhuis Helmond: Zang en dans uit diepst van de ziel

Het is een magisch moment in de voorstelling 'ZIEL | ROUH'. Aan het begin van het laatste deel komen de vijf leden van gezelschap ICK een voor een op, dansen in stilte. Dan klapt een van hen in de handen. Het markeert een dans waarin het stampen van voeten het ritme aangeeft, zoals dat in de flamenco gebeurt. Aarzelend valt de luit in. Wat aanvankelijk Arabisch klinkt, verandert in barokmuziek. De bewegingen van de dansers worden hoofs. Deze samenwerking had niet mooier uit kunnen pakken, zegt choreograaf Emio Greco, met Pieter C. Scholten artistiek leider van het eigentijdse dansgezelschap ICK. Samen hebben ze de choreografie van het eerste deel verzorgd. Sinds een paar jaar is ICK gehuisvest in De Meervaart, in een cultureel gemengde Amsterdamse wijk waar ook het AAO zijn basis heeft. ,,Het lag voor de hand dat we elkaar op zouden zoeken", zegt Greco. ,,We kenden de hechte band tussen muziek en dans in de soefi-broederschappen, en de rituele en spirituele lading van die dans. Daar zijn wij ook steeds naar op zoek in ons werk. Door te werken met dit orkest, dat gespecialiseerd is in een klassieke stijl uit Noord-Afrika, zijn voor ons nieuwe deuren opengegaan. We hebben onderzoek gedaan naar dansstijlen uit die regio, maar zijn uitgekomen bij het oorspronkelijke startpunt van ICK: terug naar de essentie, ademhaling, de primaire bewegingen van het lichaam. Die essentie ligt diep in je. Inderdaad, de ziel." Yassine Boussaid, medeoprichter en directeur van het AAO, beaamt dat. ,,De combinatie van muziek en dans roept een oergevoel op. De muziek van ons orkest is in de middeleeuwen ontwikkeld in het Spaanse deel van het Arabische rijk. Daar werd ook op gedanst. We vroegen ons af hoe het nu zou klinken en eruit zou zien. Onze violist Abderrahim Semlali, muzikaal leider van het orkest, heeft muziek geschreven in drie stijlen. Tarab, sufi en de meer volkse chaabi. Je kunt zeggen dat onze zangeres Karima El Fillali in dit programma de ziel vertolkt. Daaruit put ze haar zang. Bij tarab ontstaat de muziek in het moment. Dat moment moet je pakken. Het geldt voor de muziek en de dans. Hoe verschillend onze achtergronden ook zijn, we vormen hierin een eenheid."