Biografie van Anneke Grönloh uit Eindhoven: een meisje van 17 op weg naar het sterrendom

Video De productie­ve jaren van Van Gogh in Nuenen

6:00 EINDHOVEN – Geboren in Zundert, leerling en student in Zevenbergen en Tilburg, brengt Vincent van Gogh zijn meest productieve tijd in Brabant door in Nuenen. Twee jaar werkt hij er, van december 1883 tot november 1885. Hij schildert en tekent er vooral wevers en boeren. Die zijn ook te zien op de tentoonstelling Van Goghs Intimi die vandaag, zaterdag, opent. Rond de opbouw van de grote expositie in het Noordbrabants Museum, maakten de drie Brabantse kranten een serie video’s.