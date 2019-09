Biografie van voormalig Eindhovense zangeres Anneke Grönloh verschijnt met bijzondere vinyl-plaat

Anneke Grönloh werd in 1942 geboren in het toenmalige Nederlands-Indië en overleed op 14 september vorig jaar in het Franse Arleuf. Ze bracht een belangrijk deel van haar jeugd door in Eindhoven. Op het Gemeentelijk Lyceum leerde ze Peter Koelewijn kennen. Ze zouden beiden uitgroeien tot Nederlandse pop- en rockpioniers. Ze trad vaak op met diens band The Rockets en won in 1959 de talentenjacht Cabaret der Onbekenden, live op tv uitgezonden vanuit het toenmalige Carlton Hotel op de Eindhovense Markt. Met de singles ‘Brandend zand’, ‘Paradiso’, ‘Soerabaja’ en ‘Cimeroni’ scoorde Anneke Grönloh vier nummer 1-hits in 1962 en 1963. Ze woonde toen in Amsterdam. Ook in het Verre Oosten boekte ze grote successen.