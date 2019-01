Blaudzun overvleugelt vlakke Sinfonietta-strijkers in Muziekgebouw Eindhoven

De Wieger in Deurne toont de mooiste modernis­ten uit haar collectie: Wie is de mooiste modernist?

10:01 DEURNE - De collectie van Museum De Wieger in Deurne herbergt heel wat kunst uit de eerste drie decennia van de twintigste eeuw. Deze periode kenmerkt zich door een veelheid aan stromingen, die in de tentoonstelling Mooiste modernisten bij elkaar komen. Niet in chronologische volgorde, maar geordend op onderwerp. Iets waar de intieme kamertjes op de bovenverdieping van het pand zich uitstekend voor lenen.