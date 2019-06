Boek Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts: Van kerkelijk vuur tot waakvlammetje

De hulpbisschop van Den Bosch maakt zich zorgen want het gaat slecht met de Rooms Katholieke kerk en met religie in zijn algemeenheid en daar wil de geestelijke iets aan doen. Daarom schreef hij het boek ‘En dan denk ik aan Brabant… Brandt daar nog licht?’ Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: nee, het vuur van de Rooms Katholieke kerk is verworden tot zoiets als een waakvlammetje. Dat geeft de auteur zelf ook aan, hij heeft het over ‘barre tijden’, ‘de kerk is zijn identiteit kwijt’ en ‘iedereen is de weg én het adres kwijt’.