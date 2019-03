Boekenweek in de regio: van Strijps Kamerkoor tot Griet Op de Beeck

In de Boekenweek, van zaterdag 23 maart tot en met zondag 31 maart, staan vrouwen centraal. Het thema ‘De moeder de vrouw’ werd ontleend aan een gedicht van Martinus Nijhoff. Wat is er te doen in de regio? Een greep uit de activiteiten.



Eindhoven

Strijps Kamerkoor

Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame krijgt zondag 24 maart (13u) bezoek van het Strijps Kamerkoor, dat een kort programma brengt rondom het boekenweekthema ‘De moeder de vrouw’. Voor deze gelegenheid brengt het koor een nieuw stuk, dat dirigent en componist Wilko Brouwers componeerde op woorden van Martinus Nijhoff. Sopraan Marjon Strijk neemt de solo voor haar rekening. Ook het gedicht ‘Moeder’ van Vasalis en een moderne versie van ‘Wij groeten U o Koningin’ zijn te horen. Op 31 maart zingt het Strijps Kamerkoor hetzelfde programma in de bieb van Den Bosch.



Ronald Giphart

Op 26 maart (19.30u) komt Ronald Giphart in de bibliotheek vertellen over zijn moeder en de vrouwen in zijn werk.

Trump

Amerika-correspondent Merijn de Waal komt 28 maart (19.30u) in Bibliotheek Eindhoven vertellen over zijn boek ‘Over de muur van Trump’.

BoekieBal

Zaterdag 30 maart (vanaf 20 uur) slaan Natlab, Bibliotheek Eindhoven en Boekhandel Van Piere de handen ineen elkaar voor de feestelijke afsluiting van de Boekenweek: het jaarlijkse BoekieBal. Thema is ‘Madonna’. Maria, moeder van Jezus, de heilige maagd, een Italiaanse meisjesnaam, het schilderij van Munch, een icoon, maar ook popzanger, (post)feministe, regisseur en de bestverkopende artiest aller tijden. Tommy Wieringa vertelt over zijn nieuwste boek ‘Dit is mijn moeder'. Verder zijn er voordrachten van columnist Johan Fretz, schrijver Wim Daniëls en de nieuwe stadsdichter Jessica Bartels. Host van de avond is Ineke Noordhuizen.

Volledig scherm Eindhoven stadsdichteres Jessica Bartels © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Helmond

Tommy Wieringa

Dinsdag 26 maart (20u) is Tommy Wieringa te gast bij het Literair Café Helmond in De Traverse. Wieringa schreef o.a. ‘Joe Speedboot’, ‘De heilige Rita’ en ‘Dit is mijn moeder’.

Kunstlezing

Kunsthistoricus Ger Jacobs geeft tijdens de Boekenweek op dinsdag 26 maart (20u) in Bibliotheek Helmond een lezing over het thema: ‘De moeder de vrouw’. Hoe zijn kunstenaars in het verleden om gegaan met dit thema?

Boekenbal

Donderdagmiddag 28 maart gaat men in Helmond –speciaal voor ouderen – ‘aan de zwier’ tijdens het eerste Boekenbal in de Gaviolizaal, op een soundtrack van draaiorgels. Wim Daniëls vertelt over ‘De moeder de vrouw’ en troubadour Tonny Wijnands zingt liedjes en vertelt over vroeger.

Eersel

Schrijfster Joke van Leeuwen geeft 27 maart (20u) een lezing in Theater de Muzenval in Eersel.

Van Leeuwen schrijft zowel boeken voor kinderen als volwassenen en is tevens illustrator en ex-cabaretier.



Valkenswaard

Op 27 maart (vanaf 19u) organiseert Bibliotheek de Kempen met Het Schrijfcafé van Ans Boelens, Heemkundekring Weederheem en het Centrum voor Muziek en Dans een avond vol verhalen en muziek. De avond staat in het teken van het thema van de Boekenweek 2019: De moeder de vrouw.

Budel

Op 25 maart (19.30u) organiseert Bibliotheek De Kempen een schrijversavond in Bibliotheek Budel. Onder anderen Diel Feijen, Sandra Bernart en leden van ’t Literatuurke gaan deze avond bekleden met hun mooiste verhalen.

Volledig scherm Schrijfster Sandra Bernart uit Maarheeze. © Kees Martens/fotomeulenhof

Veldhoven

Schrijfster Heleen van Royen wordt zondag 24 maart (vanaf 14u) in het Literair Café Veldhoven in Museum ‘t Oude Slot geïnterviewd door de 26-jarige bibliotheekmedewerker en -columnist Mark van der Linden. Ook zal ze vragen uit het publiek beantwoorden en er is een literaire bingo met

Asten

Op zaterdag 23 maart (11u) is er in de vernieuwde bibliotheek van Asten (die om 10u voor wethouder Janine Spoor wordt geopend) de vertelvoorstelling ‘Prinses op de erwt’ door Verhalen van Annie. Om 11.30 uur draagt Doret Schulkes, ontwerpster van de herinrichting, voor uit eigen werk ‘over de keuken van mijn moeder’, en om 12.00 uur sluiten dichter Arnold de Boer en pianist Wouter van Lierop de ochtend af met gedichten en muziek.

Someren

Het platform Samen voor Someren is bezig met een boek over bijzondere mensen in de gemeente. Diverse inwoners uit Someren hebben verhalen aangeleverd. Vrijdagavond 29 maart krijgt het publiek alvast een voorproefje van ‘Wij Someren’.

Geldrop

Charlotte Mutsaers geeft op 24 maart een lezing voor Literair Café Dommeldal in Heerenhuys 23 in Geldrop